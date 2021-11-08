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Запровадження продуктових карток.
Автор ідеї пояснив, що...

Запровадження продуктових карток. Автор ідеї пояснив, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:02

Запровадження продуктових карток. Автор ідеї пояснив, що...

Пропонуємо до обговорення:
Колишній радник прем’єр-міністра, експерший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, що певний час виконував обов’язки міністра, Павло Кухта пояснив ідею уряду про запровадження продуктових карток, які будуть діяти через додаток «Дія».

Дивися повний текст Запровадження продуктових карток. Автор ідеї пояснив, що готує уряд.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:02

Нищим - карточки на еду, а богатым - повышение окладов на 9,3%. "Справедливость" благодетелей не знает границ!
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:11

Была надежда на недород, так огромный урожай опять подорвал нашу экономику.
...огромная проблема ,как просить имея все (С)
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:23

  Omega написав:Нищим - карточки на еду, а богатым - повышение окладов на 9,3%. "Справедливость" благодетелей не знает границ!

Считаете, что мин-пенсию на 9.3% поднимать нужно? -- примерно +200 гривен... Или среднюю -- +400?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:30

  _hunter написав:
  Omega написав:Нищим - карточки на еду, а богатым - повышение окладов на 9,3%. "Справедливость" благодетелей не знает границ!

Считаете, что мин-пенсию на 9.3% поднимать нужно? -- примерно +200 гривен... Или среднюю -- +400?


Какая зарплата у чинуш? Сколько там выйдет если повысить на 9,3%?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:34

Re: Запровадження продуктових карток. Автор ідеї пояснив, що

p_a_l написав:
  _hunter написав:
  Omega написав:Нищим - карточки на еду, а богатым - повышение окладов на 9,3%. "Справедливость" благодетелей не знает границ!

Считаете, что мин-пенсию на 9.3% поднимать нужно? -- примерно +200 гривен... Или среднюю -- +400?


Какая зарплата у чинуш? Сколько там выйдет если повысить на 9,3%?
Там главное всякие надбавки
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:37

Re: Запровадження продуктових карток. Автор ідеї пояснив, що

  p_a_l написав:Какая зарплата у чинуш? Сколько там выйдет если повысить на 9,3%?

Самым "высоким" повышается не на 9,3%, а на 30 - 45%. Текст и ссылку на источник привел в соседней ветке - В Україні планують підвищити зарплату чиновникам: кого...
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:35

А казахи-то всё таки заставили своего Президента Токаева и их, тоже небезгрешный парламент, принять мораторий, согласно которому на ПЯТЬ!!! лет запрещено повышать зарплаты депутатам, министрам и прочей управленческой челяди...
А у нас треть страны уехало, всё круто "оцифровали", а этих захребетников всё больше и больше....Начинай-ТЕ с себя..
leoiskander
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:37

R2
Сколько можно транжирить бюджет? Даже дураку ясно, что эти меры только ухудшат ситуацию.
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