В Україні реєстратори розрахункових операцій (РРО, касові апарати або спеціальні програми на смартфони) встановили вже понад 553 тис. фізосіб-підприємців (ФОП).
Дивися повний текст В Україні ФОПи масово встановлюють РРО.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 13:00
В Україні ФОПи масово встановлюють РРО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні ФОПи масово встановлюють РРО.
Додано: Сер 12 січ, 2022 13:01
"незначна частина", "свідомі ФОПи" - брежневський жаргон загниваючого соціалізму.
враження, що писали в ідеологічному відділі якогось зафайданого обкому КПСС.
З бєнями-фірташами-.... розберіться. Вони вас, народних абранців, просто можуть погнати від влади.
з народними масами може піти гірше.
Додано: Сер 12 січ, 2022 13:07
Re: В Україні ФОПи масово встановлюють РРО
Установить и пользоваться это две большие разницы. Просто иногда злость берет, приходишь в магазин, а тебе заявляют, что терминал "не работает", давай наличку.
Куда жаловаться в таком случае и какие последствия такого нарушения, так как если они нулевые, то смысл тогда во всех этих телодвижениях? Цель продать терминалы, чтобы их положить их в шкаф, но стояла галочка, что всё ОК?
Додано: Сер 12 січ, 2022 13:27
Вообще-то речь идёт про РРО, которые для налички в первую очередь и требуются. Если "не работает" - жалоба в налоговую. Она с радостью оштрафует. Если уж так злость берёт за то, что продавец в налоговую об этой покупке, возможно, не отчитается.
Додано: Сер 12 січ, 2022 13:32
Без отлова ФЛП, которые являются приложением среднего и крупного бизнеса, это мало чем поможет в части теневой экономики. Будут еще больше дробить обороты и дальше платить единый налог и ЗП в конвертах.
Додано: Сер 12 січ, 2022 13:50
Re: В Україні ФОПи масово встановлюють РРО
неужели у нас все тупые, что не могут прописать единые правила для всех, без исключения
Додано: Сер 12 січ, 2022 15:00
аффтара этой статейки нужно заставить установить и зарегистрировать любой из ПРРО. Дальше торговое место. Дальше кассу. Дпльше продавцов.
Уверен, что после он не будет писать глупости про несознательных предпринимателей
Додано: Сер 12 січ, 2022 15:20
Ну вот с такими претензиями сэйв-фоп-овцам и нужно было переться под Раду. А не с криками "как это налоги нужно платить?!? -- мы на такое не согласны!!!"
Додано: Сер 12 січ, 2022 15:41
с такими рекомендациями идите пробуйте заставить властьимущих фискализировать свои оффшоры для начала.
хотя кому я? боту от фискалов?
Додано: Сер 12 січ, 2022 15:54
Стандартная бото-отмазка "сначала сам добейся"? -- так сначала сами фискализируйтесь, а потом оффшоры фискализировать начинайте
Меня вот это двоемыслие всегда удивляло: нарид считает, что нариду налоги не платить -- нормально. Но как только выходец из этого нарида приподнимается -- он по какой-то непонятной причине резко должен захотеть на светлую сторону перейти? -- почему
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