RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні ФОПи масово
встановлюють РРО

В Україні ФОПи масово встановлюють РРО
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:00

В Україні ФОПи масово встановлюють РРО

Пропонуємо до обговорення:
В Україні реєстратори розрахункових операцій (РРО, касові апарати або спеціальні програми на смартфони) встановили вже понад 553 тис. фізосіб-підприємців (ФОП).

Дивися повний текст В Україні ФОПи масово встановлюють РРО.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97015
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:01

"незначна частина", "свідомі ФОПи" - брежневський жаргон загниваючого соціалізму.
враження, що писали в ідеологічному відділі якогось зафайданого обкому КПСС.

З бєнями-фірташами-.... розберіться. Вони вас, народних абранців, просто можуть погнати від влади.
з народними масами може піти гірше.
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 333
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:07

Re: В Україні ФОПи масово встановлюють РРО

Установить и пользоваться это две большие разницы. Просто иногда злость берет, приходишь в магазин, а тебе заявляют, что терминал "не работает", давай наличку.
Куда жаловаться в таком случае и какие последствия такого нарушения, так как если они нулевые, то смысл тогда во всех этих телодвижениях? Цель продать терминалы, чтобы их положить их в шкаф, но стояла галочка, что всё ОК?
Примат
 
Повідомлень: 65
З нами з: 09.12.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:27

  Примат написав:Установить и пользоваться это две большие разницы. Просто иногда злость берет, приходишь в магазин, а тебе заявляют, что терминал "не работает", давай наличку.

Вообще-то речь идёт про РРО, которые для налички в первую очередь и требуются. Если "не работает" - жалоба в налоговую. Она с радостью оштрафует. Если уж так злость берёт за то, что продавец в налоговую об этой покупке, возможно, не отчитается.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1710
З нами з: 23.03.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:32

Без отлова ФЛП, которые являются приложением среднего и крупного бизнеса, это мало чем поможет в части теневой экономики. Будут еще больше дробить обороты и дальше платить единый налог и ЗП в конвертах.
Ragnar
 
Повідомлень: 559
З нами з: 15.08.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:50

Re: В Україні ФОПи масово встановлюють РРО

неужели у нас все тупые, что не могут прописать единые правила для всех, без исключения :|
Примат
 
Повідомлень: 65
З нами з: 09.12.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:00

аффтара этой статейки нужно заставить установить и зарегистрировать любой из ПРРО. Дальше торговое место. Дальше кассу. Дпльше продавцов.
Уверен, что после он не будет писать глупости про несознательных предпринимателей
swan forever
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 27.05.15
Подякував: 160 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:20

  swan forever написав:аффтара этой статейки нужно заставить установить и зарегистрировать любой из ПРРО. Дальше торговое место. Дальше кассу. Дпльше продавцов.
Уверен, что после он не будет писать глупости про несознательных предпринимателей

Ну вот с такими претензиями сэйв-фоп-овцам и нужно было переться под Раду. А не с криками "как это налоги нужно платить?!? -- мы на такое не согласны!!!" :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 5980
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:41

  _hunter написав:
  swan forever написав:аффтара этой статейки нужно заставить установить и зарегистрировать любой из ПРРО. Дальше торговое место. Дальше кассу. Дпльше продавцов.
Уверен, что после он не будет писать глупости про несознательных предпринимателей

Ну вот с такими претензиями сэйв-фоп-овцам и нужно было переться под Раду. А не с криками "как это налоги нужно платить?!? -- мы на такое не согласны!!!" :lol:

с такими рекомендациями идите пробуйте заставить властьимущих фискализировать свои оффшоры для начала.
хотя кому я? боту от фискалов?
swan forever
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 27.05.15
Подякував: 160 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:54

  swan forever написав:
  _hunter написав:
  swan forever написав:аффтара этой статейки нужно заставить установить и зарегистрировать любой из ПРРО. Дальше торговое место. Дальше кассу. Дпльше продавцов.
Уверен, что после он не будет писать глупости про несознательных предпринимателей

Ну вот с такими претензиями сэйв-фоп-овцам и нужно было переться под Раду. А не с криками "как это налоги нужно платить?!? -- мы на такое не согласны!!!" :lol:

с такими рекомендациями идите пробуйте заставить властьимущих фискализировать свои оффшоры для начала.
хотя кому я? боту от фискалов?

Стандартная бото-отмазка "сначала сам добейся"? -- так сначала сами фискализируйтесь, а потом оффшоры фискализировать начинайте :lol:

Меня вот это двоемыслие всегда удивляло: нарид считает, что нариду налоги не платить -- нормально. Но как только выходец из этого нарида приподнимается -- он по какой-то непонятной причине резко должен захотеть на светлую сторону перейти? -- почему :?:
_hunter
 
Повідомлень: 5980
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Зеленського заявили, що ціни на продукти в Україні...
R2 » Сер 12 січ, 2022 15:54
1 37
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 15:54
Omega
В Україні планують підвищити зарплату чиновникам: кого...
R2 » Сер 12 січ, 2022 11:40
8 265
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 15:43
2baobab224
В Україні почали стягувати «податок на Google»
R2 » Вів 11 січ, 2022 16:11
3 7054
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 11:58
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.