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У Зеленського заявили, що
ціни на продукти в Україні...

У Зеленського заявили, що ціни на продукти в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 01:06

  moveton написав:А можно её будет покупать только тот, кому она нужна? Лично мне - не очень.


Так никто не спрашивает нужна или нет. Вы думаете это народ просил проводить дискриминацию с сертификатами? Может народ просил повышать цены и налоги? Или может народ просил отдавать госпредприятия олигархам? А может народ просил землю иностранцам продавать?
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 13 січ, 2022 01:14, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 01:13

  Цитрин написав:Так никто не спрашивает нужна или нет. Вы думаете это народ просил нарушать конституцию и повышать цены и налоги?

Нуу... 73% избирателей, так точно. Просто по-определению свободных демократических выборов 8)
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 01:26

  moveton написав:Нуу... 73% избирателей, так точно.


51%

https://www.dw.com/ru/%D0%B7%D0%B0-%D0% ... a-48450894

13,5 млн (73,22 процента), откуда получаем что проголосовало:

13.5 / 0.7322 = 18.43 млн.

Население Украины на 1 января 2019 года составляло более 42 млн человек, из них 35,6 млн имеют право голосовать.

Итого 18.43 / 35.6 = 51.76% тех кто имеет право голосовать.

Или 18.43 / 42 = 43.88% всего населения.

Но тут важно другое. Никакое голосование не дает полномочий нарушать права прописанные в Конституции Украины.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 01:48

  Delta7 написав:Боты, вы не устали нести чушь каждый день? Думайте хоть иногда тем, что у вас на плечах.

Для этого необходимо хоть чуть-чуть уметь думать.
:wink: :mrgreen: +
viewtopic.php?f=32&t=247248&p=5373264#p5373264
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 01:56

  Цитрин написав:Или 18.43 / 42 = 43.88% всего населения.

Тут, как посмотреть. Активно: да. Но нынешняя система неявно предполагает, что все, кто в выборах по каким-то причинам не участвует, согласны с большинством из активных. А по такому подсчёту все 90% наберутся. Лень точное число выводить.

  Цитрин написав:Но тут важно другое. Никакое голосование не дает полномочий нарушать права прописанные в Конституции Украины.

Возможно. И что там законодательство говорит про контролирующий механизм таких нарушений? Конституционный суд? Так он активно следит. Из относительно недавнего:
Скасувати кримінальну відповідальність за недостовірну інформацію у деклараціях публічних осіб та позбавити НАЗК повноважень здійснювати перевірку таких декларацій (Рішення КСУ № 13-р/2020 від 27.10.2020);

Виключити з Кримінального кодексу України статтю, за якою суддю може бути притягнуто до відповідальності за постановлення завідомо неправосудного рішення (Рішення КСУ № 7-р/2020 від 11.06.2020);

Работают люди. Всё хорошо.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 02:09

  moveton написав:Виключити з Кримінального кодексу України статтю, за якою суддю може бути притягнуто до відповідальності за постановлення завідомо неправосудного рішення (Рішення КСУ № 7-р/2020 від 11.06.2020);

Работают люди. Всё хорошо.

1. Велика Палата Верховного Суду - було створено 2018року.
2. Вже у травні 2018 року ця группіровка нанесла таку кількість шламу, спустив через колено...ЕСПЧ! Что даже при Ворах не допускалось.
Но клоун будет их крыть, платить Тупицкому официально миллионы отступных... - ибо это выгодно.
Они крышуют весь бедлам во власти и хозяев наших правителей. Что оказались недоступны, странным образом и американским санкциям.
Kudrjavuy
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