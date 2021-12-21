Відповідне рішення прийнято під час засідання уряду.
Дивися повний текст Кабмін ухвалив рішення про зарплати медиків.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 17:12
Кабмін ухвалив рішення про зарплати медиків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін ухвалив рішення про зарплати медиків.
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