Оплата лікування пацієнтів з COVID-19 у 2022 році у стаціонарах відбуватиметься за двома пакетами.
Дивися повний текст Оплата лікування пацієнтів з COVID-19 у 2022 році у стаціонарах відбуватиметься по-новому.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 17:12
Оплата лікування пацієнтів з COVID-19 у 2022 році у...
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Дивися повний текст Оплата лікування пацієнтів з COVID-19 у 2022 році у стаціонарах відбуватиметься по-новому.
Додано: Сер 12 січ, 2022 17:12
Не смешите и не злите народ.Если в феофании для слуг лечение бесплатное то это не распространяется на простых смертных.Лечение от ковида 2 недели в стационаре обошлось в 24 ты. гривен.
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