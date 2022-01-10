Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Дивися повний текст Гетманцев розповів, що чекає на українців, які куплять квартиру.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 17:31
Гетманцев розповів, що чекає на українців, які куплять...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев розповів, що чекає на українців, які куплять квартиру.
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:01
«Если кто-то купил квартиру или дом на средства, полученные от уклонения от уплаты налогов, никто не может отобрать эту квартиру или дом, никто не может доначислить какой-либо налог на стоимость этого актива»
Это что ? Индульгенция или импотенция?
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