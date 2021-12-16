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«Мотор Січ» запускає рейси з Києва в Миколаїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 січ, 2022 22:56
Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія «Мотор Січ» із 16 січня починає польоти з Києва в Миколаїв.
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