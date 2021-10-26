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Кількість ідентифікацій
через BankID зросла вчетверо

Кількість ідентифікацій через BankID зросла вчетверо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 10:04

Кількість ідентифікацій через BankID зросла вчетверо

Пропонуємо до обговорення:
2021 рік став проривним для державної системи віддаленої ідентифікації BankID НБУ.

Дивися повний текст Кількість ідентифікацій через BankID зросла вчетверо.
R2
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