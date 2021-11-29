В Україні зростає вартість квадратних метрів і в новобудовах, і на вторинному ринку.
Дивися повний текст Як довго потрібно відкладати, щоби зібрати на власне житло в Україні.
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Додано: Чет 13 січ, 2022 16:16
Як довго потрібно відкладати, щоби зібрати на власне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як довго потрібно відкладати, щоби зібрати на власне житло в Україні.
Додано: Чет 13 січ, 2022 16:22
Re: Як довго потрібно відкладати, щоби зібрати на власне...
Пів життя та всі гроші.
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