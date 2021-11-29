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Як довго потрібно відкладати,
щоби зібрати на власне...

Як довго потрібно відкладати, щоби зібрати на власне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 16:16

Як довго потрібно відкладати, щоби зібрати на власне...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зростає вартість квадратних метрів і в новобудовах, і на вторинному ринку.

Дивися повний текст Як довго потрібно відкладати, щоби зібрати на власне житло в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 16:22

Re: Як довго потрібно відкладати, щоби зібрати на власне...

Пів життя та всі гроші.
Прораб
 
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