Впровадження в Україні продуктових карток пов'язане з серйозними фінансовими ризиками.
Дивися повний текст Після запуску продуктових карток кількість «нужденних» зростатиме щомісяця — прогноз.
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Додано: Чет 13 січ, 2022 17:43
Після запуску продуктових карток кількість «нужденних»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Після запуску продуктових карток кількість «нужденних» зростатиме щомісяця — прогноз.
Додано: Чет 13 січ, 2022 17:46
Re: Після запуску продуктових карток кількість «нужденних»..
єПожрать
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