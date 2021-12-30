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Після запуску продуктових
карток кількість «нужденних»...

Після запуску продуктових карток кількість «нужденних»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 17:43

Після запуску продуктових карток кількість «нужденних»...

Пропонуємо до обговорення:
Впровадження в Україні продуктових карток пов'язане з серйозними фінансовими ризиками.

Дивися повний текст Після запуску продуктових карток кількість «нужденних» зростатиме щомісяця — прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 17:43

Как назовут "спасєніє"? По-модньому - є-хліб, є-олія, є-гречка? :)))
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 17:46

Re: Після запуску продуктових карток кількість «нужденних»..

єПожрать
Faceless
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