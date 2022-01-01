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Українці платять за комуналку
майже як британці: як...

Українці платять за комуналку майже як британці: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 19:33

Українці платять за комуналку майже як британці: як...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 13 січня.

Дивися повний текст Українці платять за комуналку майже як британці: як зросли тарифи 2021 року.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 19:33

А зп в 10 раз меньше.Це перемога.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 20:28

Дивно...
У мене і справді за увесь рік має бути ~3300₴ (якщо відіб'юсь від "транспортування" непотрібного газу).
Але що у британців всього 100фунтів за рік -- це таки новина...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 20:30

Что напишут в следующем отопительном сезоне интересно когда газ будет не по 8грн как сейчас а 24-30 грн за куб,думаю первые места по дороговизне жизни нам будут обеспечены))
livs375
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Модератори: Ірина_, Модератор

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