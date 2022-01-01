Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 13 січня.
Дивися повний текст Українці платять за комуналку майже як британці: як зросли тарифи 2021 року.
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Додано: Чет 13 січ, 2022 19:33
Українці платять за комуналку майже як британці: як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці платять за комуналку майже як британці: як зросли тарифи 2021 року.
Додано: Чет 13 січ, 2022 20:28
Дивно...
У мене і справді за увесь рік має бути ~3300₴ (якщо відіб'юсь від "транспортування" непотрібного газу).
Але що у британців всього 100фунтів за рік -- це таки новина...
Додано: Чет 13 січ, 2022 20:30
Что напишут в следующем отопительном сезоне интересно когда газ будет не по 8грн как сейчас а 24-30 грн за куб,думаю первые места по дороговизне жизни нам будут обеспечены))
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