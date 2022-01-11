Чому доставка газу подорожчала, та чи можна платити за...

andrijk777
Про "страшний" -- не знаю. Сільки це (в числах)?
У мене вночі нагрів на пару градусів, а вдень падіння. Десь так це все виглядає:
"
2.9
-1.7
2.9
-3.9
4.1
-3.9
5.0
-4.2
3.0
-3.2
3.7
-3.7
2.1
-2.2
2.3
-2.7
0.7
-0.1
1.1
-2.0
"
Єдине що не подобається -- швидко падає темп., коли зранку вимикаю обігрівачі.
От восени (ще без опалення) за всю ніч падало ~ на 1°. Навіть якщо тоді були заморозки (і зранку за вікном капало розмерзання).
А вдень квартира нагрівалась.
А тепер за пару ранкових годин падає на пару градусів (хоч за вікном, фактично, такі самі заморозки...) і лише потім падіння сповільнюється...
Неприємна якась "термодинам. магія".
І так, можливо й справді було би краще перенести тепло на день (а не зранку максимум мати).
Треба якийсь симпатичний інерціатор
Думаю, коли небуть зробити його на базі метал.ванни (десь так за 2000грн) і пари кип'ятильників. Грітиму воду вночі, а вдень та ванна грітиме повітря.
І якусь кришку для неї, й поставити то все біля вікна.
Наприклад "140x70x38, см Форма: прямокутна ... "
1.4*0.7*0.38 = до 372л
Літр води =1кг, і схоче 4,2кДж для +1°
для +80° 1кг води -- треба буде 336кДж
1 кВт*год = 3.6 МДж
Отже, 1кВт*год = темп. зросте +80° для 10.7л води.
для 10кВт*год -- 107л
для 20кВт*год -- 214л
для 30кВт*год -- 321л
для 40кВт*год (макс. за 8 годин при миттєвій потужності 5кВт) -- 428л
Шукаю от десь так на 123літри... Мають же ж такі випускати?
А щодо "гаряча вода", то навіть не знаю яким поганим має бути бойлер аби не втримати тепло 16 годин.