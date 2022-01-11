RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чому доставка газу подорожчала,
та чи можна платити за...

Чому доставка газу подорожчала, та чи можна платити за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 17:57

  Bobua написав:
  Тракторист написав:
  andrijk777 написав:Bobua
Газ значно дешевший за електрику.

а можно это подтвердить цифрами с учётом того, что Bobua писал о ночном тарифе?


шляхом простих підрахунків виявив, що опалюватись електрикою вигідніше аніж газом.
В ~1.7 рази в ТриЗон тарифі, і в ~1.4 рази -- в ДвоЗонному.
От, зробив собі табличку, коли вибирав між 2 і 3 в новобуді:
Зображення
(Тут газ по 10₴=8+2, але насправді вже більше 10...=8+2.хх...; 1м³=9кВт.год)

Але для економії, звісно ж, потрібно все потужне обладнання (обігрівачі, бойлери, мультиварки...) вмикати лише вночі. Або -- платити в рази більше за кВт.

А "вмикати лише вночі" це як??? Ввечері в квартирі буде страшний дубак.
І взагалі, мені вночі тепла не потрібно, можна ковдру теплішу купити. Тепло потрібне ввечері і зранку трішки.
+гаряча вода. Митись також тільки вночі чи використовувати якісь "накопичувачі"?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3285
З нами з: 11.11.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 19:27

andrijk777



Про "страшний" -- не знаю. Сільки це (в числах)?

У мене вночі нагрів на пару градусів, а вдень падіння. Десь так це все виглядає:

"
2.9
-1.7

2.9
-3.9

4.1
-3.9

5.0
-4.2

3.0
-3.2

3.7
-3.7

2.1
-2.2

2.3
-2.7

0.7
-0.1

1.1
-2.0
"

Єдине що не подобається -- швидко падає темп., коли зранку вимикаю обігрівачі.
От восени (ще без опалення) за всю ніч падало ~ на 1°. Навіть якщо тоді були заморозки (і зранку за вікном капало розмерзання).
А вдень квартира нагрівалась.
А тепер за пару ранкових годин падає на пару градусів (хоч за вікном, фактично, такі самі заморозки...) і лише потім падіння сповільнюється...
Неприємна якась "термодинам. магія". :)

І так, можливо й справді було би краще перенести тепло на день (а не зранку максимум мати).
Треба якийсь симпатичний інерціатор :)
Думаю, коли небуть зробити його на базі метал.ванни (десь так за 2000грн) і пари кип'ятильників. Грітиму воду вночі, а вдень та ванна грітиме повітря.
І якусь кришку для неї, й поставити то все біля вікна.
Наприклад "140x70x38, см  Форма: прямокутна ... "
1.4*0.7*0.38 = до 372л
Літр води =1кг, і схоче 4,2кДж для +1°
для +80° 1кг води -- треба буде 336кДж
1 кВт*год = 3.6 МДж
Отже, 1кВт*год = темп. зросте +80° для 10.7л води.
для 10кВт*год -- 107л
для 20кВт*год -- 214л
для 30кВт*год -- 321л
для 40кВт*год (макс. за 8 годин при миттєвій потужності 5кВт) -- 428л
Шукаю от десь так на 123літри... Мають же ж такі випускати?

А щодо "гаряча вода", то навіть не знаю яким поганим має бути бойлер аби не втримати тепло 16 годин.
Bobua
 
Повідомлень: 901
З нами з: 24.08.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 05:48

  Тракторист написав:а можно это подтвердить цифрами с учётом того, что Bobua писал о ночном тарифе?

Конечно, можно. В кубе газа примерно 9 кВт*ч с учетом КПД современного котла. А дальше каждый подставляет свои цифры. Вот только сказок про ночные тарифы не надо. Чтобы им пользоваться без потери в комфорте, нужна огромная бочка (в квартире исключено в принципе) и договорная мощность как минимум x3 от затрачиваемой на отопление. А там и 380V маячат на горизонте.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2153
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 21:07

  summacut написав:
  Тракторист написав:а можно это подтвердить цифрами с учётом того, что Bobua писал о ночном тарифе?

Конечно, можно. В кубе газа примерно 9 кВт*ч с учетом КПД современного котла. А дальше каждый подставляет свои цифры. Вот только сказок про ночные тарифы не надо. Чтобы им пользоваться без потери в комфорте, нужна огромная бочка (в квартире исключено в принципе) и договорная мощность как минимум x3 от затрачиваемой на отопление. А там и 380V маячат на горизонте.

всё верно 9 кВт*ч по ночному тарифу стоят меньше 8 грн.
а 1 м3 с доставкой сегодня стоит примерно 10 грн. для индивидуального потребителя, а например для котельной ОСББ может стоить более 20 грн. (для расхода газа превышающего среднее потребление за последние 3 года), так что определённый смысл в этом есть...
Тракторист
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 5371
З нами з: 06.08.08
Подякував: 292 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 23:50

  summacut написав:
  Тракторист написав:а можно это подтвердить цифрами с учётом того, что Bobua писал о ночном тарифе?

Конечно, можно. В кубе газа примерно 9 кВт*ч с учетом КПД современного котла.

Меньше. Куб природного газа по ГОСТу = 31,8кДж. Что на самом деле подаётся потребителю, это отдельный вопрос. Реальный, не номинальный, КПД домашнего газового котла около 90%. 1 кВт*ч = 3,62кДж с КПД обогревателя почти 100%. Радиационным излучением можно пренебречь. Итого 7,8 кВт*ч в одном кубе. С учётом ночного тарифа, электроэнергия однозначно выгоднее.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1919
З нами з: 14.04.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Понад 120 мільярдів доларів за 5 років: завдяки чому...
R2 » Суб 15 січ, 2022 17:40
2 196
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 січ, 2022 18:02
Gastarbaiter
Міжбанк: чому настає момент істини
R2 » Чет 13 січ, 2022 12:23
5 256
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 січ, 2022 19:57
hazanovich_alexey
Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію —... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Вів 11 січ, 2022 17:03
75 4651
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 січ, 2022 18:14
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2478)
16.01.2022 10:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.