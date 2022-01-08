За дев'ять місяців 2021 року робота легального грального бізнесу принесла до бюджету України 127,03 грн.
Дивися повний текст Гральний бізнес поповнив держбюджет на 127 грн замість запланованих мільярдів.
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Додано: Суб 15 січ, 2022 00:53
Гральний бізнес поповнив держбюджет на 127 грн замість...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гральний бізнес поповнив держбюджет на 127 грн замість запланованих мільярдів.
Додано: Суб 15 січ, 2022 00:53
У проєкті держбюджету-2021, опублікованому на сайті Верховної Ради, передбачалося, що легальний гральний бізнес принесе Держбюджету 7,443 млрд грн. При цьому 4,24 млрд грн планувалось отримати як чистий прибуток.
По моему этой суммы более, чем достаточно для финансирования деятельности Администрации Президента, Верховной Рады, НАБУ, ...
Необходимо ни много - ни мало Запретить использование иных средств для финансирования деятельности эти державних інституцій.
Додано: Суб 15 січ, 2022 09:37
В нормальной стране за такие законы и провал в налогах от игорного бизнеса уже б сидели люди типа Арахамии, Гетмацева, Геруса, Третьяковой и иже с ними, в политику им закрылась бы дверь навечно, у нас им ещё некоторые осыпи рейтинг создают, вот и имеем, что имеем, не думаем, молчим и не требуем.
Додано: Суб 15 січ, 2022 18:00
Так может так и задумывалось авторами этого закона? чтобы сделать "дырявый" закон и потом нужные люди могли пользоваться дырами в нем и не платить налогов?
Додано: Суб 15 січ, 2022 18:00
Re: Гральний бізнес поповнив держбюджет на 127 грн замість..
Сейчас ещё ФОПов добьют. И привет пушной зверёк. Что не делает дурак, всё он делает не так.
Додано: Суб 15 січ, 2022 19:52
Так же, или похлеще, будет и с долгожданной многими "легализацией" марихуаны и проституции
Додано: Суб 15 січ, 2022 20:29
А что на это скажет Кипрский офшор прописки "грального бізнесу"?
И прочих "высокоприбыльных услуг"?
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