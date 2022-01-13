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Понад 95% бізнесу платить
зарплату в конвертах - Гетманцев

Понад 95% бізнесу платить зарплату в конвертах - Гетманцев
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 08:54

Понад 95% бізнесу платить зарплату в конвертах - Гетманцев

Пропонуємо до обговорення:
Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев оцінює, що понад 95% бізнесу платять зарплату у конвертах повністю або частково.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 10:32

если платят в конвертах значит что не так с этой системой, а не с людьми все не так. меняйте законы под людей. человеку должно быть комфортно в стране а не наоборот
lsd08111982
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 11:08

да хоть 100%. при таких уровнях доходов большинства населения большая часть из этих серо-черных денег возвращаются в виде НДС при покупке еды, топлива, коммунальных услуг. А то что вы с НДС сами химичите, так это не к "безответственному" населению вопрос
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 11:18

Re: Понад 95% бізнесу платить зарплату в конвертах - Гетманц

Только в других странах Европы и Азии НДС 5-7% на основные покупки, а в Украине 20%.
safonovstanislav
 
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