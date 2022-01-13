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Понад 95% бізнесу платить
зарплату в конвертах - Гетманцев

Понад 95% бізнесу платить зарплату в конвертах - Гетманцев
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 18:18

Зеленый понимает, что его шансы переизбраться все ниже? Не питаю теплых чувств к ПАП, но при нем такой ерунды не было. Не пора ли принести Гетманцева в жертву ради рейтинга...
Neolit
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 19:13

ruslan42212 👍100%
summagisdives
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 20:14

  lsd08111982 написав:если платят в конвертах значит что не так с этой системой, а не с людьми все не так. меняйте законы под людей. человеку должно быть комфортно в стране а не наоборот

Это во все времена и во всех системах.
Чтобы человеку было комфортно, нужны деньги. А это налоги.

Гетьманцев делает свое дело.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 20:31

Вроде похож на умного и всё понимает.Для чего несёт ахинею непонятно.
Ratatui
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