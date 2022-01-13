Понад 95% бізнесу платить зарплату в конвертах - Гетманцев

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 16 січ, 2022 18:18
Зеленый понимает, что его шансы переизбраться все ниже? Не питаю теплых чувств к ПАП, но при нем такой ерунды не было. Не пора ли принести Гетманцева в жертву ради рейтинга...
Додано: Нед 16 січ, 2022 20:14
Это во все времена и во всех системах.
Чтобы человеку было комфортно, нужны деньги. А это налоги.
Гетьманцев делает свое дело.
Додано: Нед 16 січ, 2022 20:31
Вроде похож на умного и всё понимает.Для чего несёт ахинею непонятно.
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