Понад 95% бізнесу платить зарплату в конвертах - Гетманцев

Додано: Вів 18 січ, 2022 08:02

у меня к соседу приехал брат из США. У него в США магазин обуви. Он сразу побежал по нашим базарам, магазинам, набрался столько впечатлений, что его целый день заткнуть нельзя было. Смысл его высказываний следующий - это не у нас свобода, а у вас, вы тут что хотите, то и делаете, полная свобода. Меня бы уже 100500 раз в США посадили, если бы я так поступал как тут у вас, так как там все строго регламентировано.

Единственное, как я понимаю (мои выводы), он будет продолжать в США, так как там все по закону, а тут все не по закону, а не каждый так сможет.