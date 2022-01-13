Понад 95% бізнесу платить зарплату в конвертах - Гетманцев

если 1 млрд. выкинули - то это 24 грн на каждого. Ложка оливье.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 12:31
Re: Понад 95% бізнесу платить зарплату в конвертах - Гетманц
Додано: Пон 17 січ, 2022 14:00
Вдуматься только, какую чушь несет этот недоумокГетьманцев"Законная схема ухода от уплаты налогов". Бредовость этой фразы зашкаливает, еще и от главы налогового комитета. Согласно законодатестьству, уходом от уплаты налогов может быть только любая незаконная схема по снижению налогообложения. Также, запрет компаниям нанимать сотрудников как ФОПов нарушет права человека нанимать внештатников и быть нанятым как внештатник. К тому же, эта норма, в первую очередь, ограбит сотрудников компании. Им будут платить в 1.5 раза меньше. А треть дохода будет забирать наше преступное государство во главе с рыгами времен яныка, которые скрываются за зелеными клоунома
Додано: Пон 17 січ, 2022 15:40
Ну что вы все ноете. Ездить по хорошим дорогам хоцца. Хорошая медицина, образование, чтобы как ТАМ, тоже хоцца. А налоги платить не хоцца. Лучше 3, 4 раза за год смотаться на Мальдивы, Карибы, ещё куда нибудь. И это при том, что имею кафе, или пяток киосков. Вы там на Мальдивах немцев своего возраста встречали? Или американцев, англичан, французов? НЕТ. у них отдыхают те, кто действительно устал. Пенсионеры. И только русские и вы, уставший малый и средний бизнес Украины лындаете по курортам и жалуетесь на жизнь. Пора платить налоги.😂😂😂
Додано: Пон 17 січ, 2022 20:05
А в Германии, вообще, на продукты питания, пищепром, медтовары, медуслуги и оборудование для всех этих сфер нет НДС. Также там нет обязательства устанавливать РРО, нет контроля за продажей каждой единицы товара, а также нет штрафов за неправильный учет каждой единицы товара
Додано: Пон 17 січ, 2022 20:07
Справедливо. А ещё можно последние модели тачек в Борисполе поизучать.
Додано: Пон 17 січ, 2022 20:11
Так тож Германия, а не гомосятина.
Додано: Вів 18 січ, 2022 08:02
Re: Понад 95% бізнесу платить зарплату в конвертах - Гетманц
у меня к соседу приехал брат из США. У него в США магазин обуви. Он сразу побежал по нашим базарам, магазинам, набрался столько впечатлений, что его целый день заткнуть нельзя было. Смысл его высказываний следующий - это не у нас свобода, а у вас, вы тут что хотите, то и делаете, полная свобода. Меня бы уже 100500 раз в США посадили, если бы я так поступал как тут у вас, так как там все строго регламентировано.
Единственное, как я понимаю (мои выводы), он будет продолжать в США, так как там все по закону, а тут все не по закону, а не каждый так сможет.
Додано: Вів 18 січ, 2022 09:34
Re: Понад 95% бізнесу платить зарплату в конвертах - Гетманц
Если я правильно понял его, то там "накрутка" регламентирована. Нельзя купить за 1 рубль, а продать за 3 рубля и на эти 2% жить
Но это не точно, может я что-то напутал.
Додано: Вів 18 січ, 2022 09:48
Брат соседа только на неруском изъяснялся? -- потому как звучит как вообще сказка какая-то: вспоминаем отпускные и магазинные цены на видеокарты, например...
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