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Повернення техогляду для авто:
що пропонує Мінінфраструктури

Повернення техогляду для авто: що пропонує Мінінфраструктури
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 14:44

Повернення техогляду для авто: що пропонує Мінінфраструктури

Пропонуємо до обговорення:
В Україні цього року можуть повернути вимогу щодо обов'язкового технічного огляду для автомобілів.

Дивися повний текст Повернення техогляду для авто: що пропонує Мінінфраструктури.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 15:13

Зарегулированность в нашей стране все выше и выше, улетая куда-то заоблачно. Думаю, не сильно буду идти в разрез с общественным мнением, если скажу, что это полный ппц, и кто-то слишком просидел своими задницами правительственные кресла.
alter
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 17:54

Скоро і таксу придумають за відмітку техогляду. Доїхав сам до огляду - одна ціна , притягли га вірьовці - друга, прийшов пішки відмічати - третя. Але техогляд буде у всіх. Плату за ліцензію ж треба буде відбивати. А на справній машині напишуть , що не відповідає нормам, поки грошей не даси. Держава на ліцензіях заробить, СТО відіб*є на автомобілістах і ще і наварить, а машини кращими не стануть. Для цього передумов не бачу.
shokodko2017
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 18:25

Это банальное возвращение к коррупционной кормушке.Техническое состояние ни кого не волнует,как и безопасность движения вцелом.Техосмотр,который так требуют наши европейские друзья будет эффективным только после того,как будет побеждена коррупция.
Lunar
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 19:09

реально написав shokodko2017 - :"машини кращими не стануть", "Скоро і таксу придумають за відмітку техогляду".
від себе добавлю що це просто спосіб "поповнення бюджету", "плюшка для обраних підприємців"
summagisdives
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 02:36

shokodko2017 не забывайте ,что тогда еще придется отстегнуть каждому контроллеру на дороге, так что врядли СТО будут рисковать лицензией, а водилы пытаться получить бумажку "просто так"
Серхио
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 08:38

Re: Повернення техогляду для авто: що пропонує Мінінфраструк

  Серхио написав:не забывайте ,что тогда еще придется отстегнуть каждому контроллеру на дороге, так что вряд ли СТО будут рисковать лицензией

Чего вдруг ? Вы же понимаете, что бумажка о том, у Вас исправный автомобиль, действует ровно до того момента, пока авто не выехало за ворота СТО ? А потом на СТО скажут - у нас всё было ОК, это оно потом сломалось/открутилось/потерялось и т.д.
LutsMan
 
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