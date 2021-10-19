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Граничні строки подання податкової декларації про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 січ, 2022 09:17
Пропонуємо до обговорення:
Розпочалась кампанія декларування доходів за звітний 2021 рік.
Дивися повний текст Граничні строки подання податкової декларації про майновий стан і доходи громадян
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Додано: Пон 17 січ, 2022 09:17
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