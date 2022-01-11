За минулий тиждень курс долара до гривні значно зріс на всіх сегментах валютного ринку.
Дивися повний текст Історичний «обвал» євробондів: чого чекати від курсу цього тижня?.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 січ, 2022 13:14
Історичний «обвал» євробондів: чого чекати від курсу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Історичний «обвал» євробондів: чого чекати від курсу цього тижня?.
Додано: Пон 17 січ, 2022 13:32
Гос. регулирование цен, отсуствие борьбы с коррупцией, огромное количество гос. компаний с одноклассниками у руля, отсутствие политики по энергоресурсам - вот настоящие проблемы страны. А на вову ху.. никто серьезно в мире давно уже не смотрит
Додано: Пон 17 січ, 2022 18:23
Тем временем рашисты хорохорятся, что наши облигации рухнули, а у них только падают. И где же санкции, которые должны были быть введены еще 8 лет назад? Им же вообще никто не должен давать в долг!
|