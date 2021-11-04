Авіаперевізник Air Ocean Airlines скасував усі рейси щонайменше до 15 березня 2022 року. Про це йдеться в оголошенні на сайті авіакомпанії.
Дивися повний текст Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines тимчасово скасувала всі рейси.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 15:42
Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines тимчасово...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines тимчасово скасувала всі рейси.
Додано: Пон 17 січ, 2022 18:09
"Отменила все свои рейсы", а точнее - отменила весь свой рейс в Николаев (единственный в расписании).
Во времена кровавого диктатора Януковича из Николаева тоже был всего один регулярный рейс - дважды в неделю во Внуково; Теперь заводы закрыли, и в Николаеве можно разве что карасиков ловить в Южном Буге, а для этого можно обойтись без авиации.
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