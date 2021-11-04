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Українська авіакомпанія Air
Ocean Airlines тимчасово...

Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines тимчасово...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:42

Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines тимчасово...

Пропонуємо до обговорення:
Авіаперевізник Air Ocean Airlines скасував усі рейси щонайменше до 15 березня 2022 року. Про це йдеться в оголошенні на сайті авіакомпанії.

Дивися повний текст Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines тимчасово скасувала всі рейси.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:42

Флот авиакомпании включает два пассажирских самолета - СМЕШНО.
Omega
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"Отменила все свои рейсы", а точнее - отменила весь свой рейс в Николаев (единственный в расписании).
Во времена кровавого диктатора Януковича из Николаева тоже был всего один регулярный рейс - дважды в неделю во Внуково; Теперь заводы закрыли, и в Николаеве можно разве что карасиков ловить в Южном Буге, а для этого можно обойтись без авиации.
magnadolore
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Модератори: Ірина_, Модератор

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