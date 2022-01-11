|
|
«Україна близька до дефолту»: євробонди почали різко...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 січ, 2022 10:55
Пропонуємо до обговорення:
Причиною став масовий розпродаж євробондів на тлі погіршення очікувань про можливий напад Росії. У підсумку - ціни падають, а прибутковість зростає.
Дивися повний текст «Україна близька до дефолту»: євробонди почали різко втрачати ціну
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97100
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 10:55
помолчал бы этот заботливый бизнесмен
-
ruslan42212
-
-
- Повідомлень: 337
- З нами з: 14.11.18
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 10:58
Ещё один Нострадамус диванный откопался..
-
Omega
-
-
- Повідомлень: 1486
- З нами з: 18.07.07
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 221 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 11:00
Пора скупать ВВП-варранты
-
anton_gms
-
-
- Повідомлень: 939
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор