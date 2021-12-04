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У грудні столичні багатоповерхівки
спожили на 16% більше...

У грудні столичні багатоповерхівки спожили на 16% більше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:14

У грудні столичні багатоповерхівки спожили на 16% більше...

Пропонуємо до обговорення:
При незмінному тарифі основним фактором зростання обсягів споживання тепла стало зниження температури зовнішнього повітря.

Дивися повний текст У грудні столичні багатоповерхівки спожили на 16% більше тепла, ніж у листопаді.
R2
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