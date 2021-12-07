RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дешевше, ніж будинок: в Австралії
продають пейзажну гору...

Дешевше, ніж будинок: в Австралії продають пейзажну гору...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 13:17

Дешевше, ніж будинок: в Австралії продають пейзажну гору...

Пропонуємо до обговорення:
В Австралії пропонують придбати цілу гору.

Дивися повний текст Дешевше, ніж будинок: в Австралії продають пейзажну гору Маунт-Халлен.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97109
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 13:17

"Можно стать владельцем такого недвижимого имущества как квартира, дом автомобиль, яхта, остров – казалось бы, на этом перечень можно закончить." - кажется, на этом можно закончить своё представление об уровне образованности автора. Если автомобиль и яхта - в его понимании это недвижимость, мне его искренне жаль...
leonidi
 
Повідомлень: 92
З нами з: 01.08.12
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Київміськбуд» здав у експлуатацію перший будинок...
R2 » П'ят 14 січ, 2022 16:11
1 132
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 січ, 2022 16:11
atsvintarny
«Розумні» квартири та «міський будинок»: скільки коштує...
R2 » Сер 12 січ, 2022 14:13
3 174
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 січ, 2022 10:02
avtotestorg
Замість будинків по 1 євро: в Італії продають дешеві...
R2 » Вів 07 гру, 2021 12:08
2 249
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 гру, 2021 12:50
NetSerpent

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (35228)
18.01.2022 16:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.