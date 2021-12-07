В Австралії пропонують придбати цілу гору.
Дивися повний текст Дешевше, ніж будинок: в Австралії продають пейзажну гору Маунт-Халлен.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 13:17
Дешевше, ніж будинок: в Австралії продають пейзажну гору...
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Дивися повний текст Дешевше, ніж будинок: в Австралії продають пейзажну гору Маунт-Халлен.
Додано: Вів 18 січ, 2022 13:17
"Можно стать владельцем такого недвижимого имущества как квартира, дом автомобиль, яхта, остров – казалось бы, на этом перечень можно закончить." - кажется, на этом можно закончить своё представление об уровне образованности автора. Если автомобиль и яхта - в его понимании это недвижимость, мне его искренне жаль...
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