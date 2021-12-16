Повідомив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш
Дивися повний текст Тернопільська область починає «Велике будівництво» відразу кількох об'їзних доріг.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 17:07
Тернопільська область починає «Велике будівництво»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тернопільська область починає «Велике будівництво» відразу кількох об'їзних доріг.
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