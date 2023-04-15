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У Вінниці стартувало будівництво
індустріального парку

У Вінниці стартувало будівництво індустріального парку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 00:10

У Вінниці стартувало будівництво індустріального парку

Пропонуємо до обговорення:
У Вінниці почали будівництво індустріального парку Volia Agri-Food Park Vinnytsia, спеціалізація якого — виробництво проміжної та кінцевої продукції харчової промисловості, надання спеціалізованих послуг, проведення досліджень та розробок в агрохарчовій сфері.

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У Вінниці стартувало будівництво індустріального парку
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