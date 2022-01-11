Компанія Samsung офіційно оголосила про запуск свого онлайн-магазину в Україні.
Дивися повний текст Samsung офіційно оголосив про запуск онлайн-магазину в Україні.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 18:40
Samsung офіційно оголосив про запуск онлайн-магазину в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Samsung офіційно оголосив про запуск онлайн-магазину в Україні.
Додано: Вів 18 січ, 2022 18:40
и чего ссылку не дать ? я понимаю гугл есть. но чего я гуглить должен ?
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