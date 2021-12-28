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Microsoft купує розробника ігор Activision Blizzard за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 січ, 2022 23:25
Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Microsoft оголосила про придбання великого розробника ігор Activision Blizzard за 68,7 мільярда доларів.
Дивися повний текст Microsoft купує розробника ігор Activision Blizzard за $67,8 млрд.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 23:25
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