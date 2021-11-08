Про це свідчать дані на сайті Ради.
Дивися повний текст Кожен із 145 депутатів отримує в середньому 255 тис. гривень компенсації на житло.
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Додано: Сер 19 січ, 2022 09:36
Кожен із 145 депутатів отримує в середньому 255 тис....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кожен із 145 депутатів отримує в середньому 255 тис. гривень компенсації на житло.
Додано: Сер 19 січ, 2022 11:21
Есть возможность, а ответственности за растрату государственных денег нет, вот и результат
Додано: Сер 19 січ, 2022 11:23
Додано: Сер 19 січ, 2022 11:30
Субсидию получают не пересичные, а олигархи, используя получателей субсидии в качестве прокладки для выкачивания денег из бюджета себе в карман. Пересичному, чтобы в этом участвовать, нужно получить статус раба и идти вкалывать за еду, тогда ему может быть выделят коммунальные услуги себестоимостью 100-200 грн, но оформленные по цене 1-2 тыс, которые пойдут олигархам в карман.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 19 січ, 2022 11:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 19 січ, 2022 11:33
Я так понимаю, идеальный депутат для "пересичных" это тот, кто будет выполнять свои обязанности абсолютно безвозмездно и при этом не использовать возможности для получения коррупционных доходов. Интересно, много ли людей, готовых на такую жертву для блага общества, среди самих "пересичных"?
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