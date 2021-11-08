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Кожен із 145 депутатів отримує
в середньому 255 тис....

Кожен із 145 депутатів отримує в середньому 255 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 09:36

Кожен із 145 депутатів отримує в середньому 255 тис....

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані на сайті Ради.

Дивися повний текст Кожен із 145 депутатів отримує в середньому 255 тис. гривень компенсації на житло.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 09:36

совесть? нет, не понимаю - незнакомое слово...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 11:21

Есть возможность, а ответственности за растрату государственных денег нет, вот и результат
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 11:23

  ruslan42212 написав:совесть? нет, не понимаю - незнакомое слово...

можно подумать -- пэрэсичные с черной ЗП-шкой на субсидию не подаются...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 11:30

  _hunter написав:можно подумать -- пэрэсичные с черной ЗП-шкой на субсидию не подаются...


Субсидию получают не пересичные, а олигархи, используя получателей субсидии в качестве прокладки для выкачивания денег из бюджета себе в карман. Пересичному, чтобы в этом участвовать, нужно получить статус раба и идти вкалывать за еду, тогда ему может быть выделят коммунальные услуги себестоимостью 100-200 грн, но оформленные по цене 1-2 тыс, которые пойдут олигархам в карман.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 19 січ, 2022 11:33, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 11:33

Я так понимаю, идеальный депутат для "пересичных" это тот, кто будет выполнять свои обязанности абсолютно безвозмездно и при этом не использовать возможности для получения коррупционных доходов. Интересно, много ли людей, готовых на такую жертву для блага общества, среди самих "пересичных"?
Gastarbaiter
 
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