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«Умный» пистолет LS9 с
биометрической идентификацией...

«Умный» пистолет LS9 с биометрической идентификацией...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 16:46

«Умный» пистолет LS9 с биометрической идентификацией...

Пропонуємо до обговорення:
Использование биометрии в оружие было показано еще в старой фантастике. Помните, судья Дредд был вооружен пистолетом «Законодатель», запрограммированным на распознавание отпечатка ладони хозяина?

Дивися повний текст «Умный» пистолет LS9 с биометрической идентификацией владельца (видео).
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 16:46

Для охоты подошел бы, если бы калибр был нормальный. Для обороны скорее, бесполезен.
Лучше уж тогда владельцу импантировать чип, который будет дистанционно коммуницировать с системой идентификации в пистолете по нескольким независимым каналам передачи информации. Тогда может быть....
vadym_bykovets
 
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