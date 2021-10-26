Через «Північний поток» один із тарифів у платіжках...

Додано: Сер 19 січ, 2022 21:49

Надоела толерантность. А почему собственно из за Северного потока ? А может из за тупости и алчности наших правителей ? Наша страна как тот моська, только тот лаял на слона, а мы еще и прячемся за ногу хозяина и просим спасти. Революция давно прошла и что ? Где ж то светлое будущее, ну хотя бы намек на него ? Европейские затраты мы получили, собственно все, все остальное как было так и осталось. Где преобразования ? Один носился с языком и томасом, этот закапывает деньги в дороги и носится с государством в кармане, а по факту что тот, что этот 2 пустозвона. Вы ж декларировали независимости, не вопрос, но почему например я должен за нее расплачиваться, тем более "независимость" это утопия в современном мире. Почему расплачиваемся мы, а жрете вы.