Про це в інтерв'ю "Голос.ua" заявив економіст Олег Пєндзін.
Дивися повний текст Через «Північний поток» один із тарифів у платіжках українців зросте в 10 разів - прогноз.
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Додано: Сер 19 січ, 2022 21:39
Через «Північний поток» один із тарифів у платіжках...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через «Північний поток» один із тарифів у платіжках українців зросте в 10 разів - прогноз.
Додано: Сер 19 січ, 2022 21:41
Странно. Почти вся украинская добыча сосредоточена в Харьковской и Полтавской области, а газа у них не будет. Может куивскую область краянем? Или Винницкую с Тернопольской?
Додано: Сер 19 січ, 2022 21:49
Надоела толерантность. А почему собственно из за Северного потока ? А может из за тупости и алчности наших правителей ? Наша страна как тот моська, только тот лаял на слона, а мы еще и прячемся за ногу хозяина и просим спасти. Революция давно прошла и что ? Где ж то светлое будущее, ну хотя бы намек на него ? Европейские затраты мы получили, собственно все, все остальное как было так и осталось. Где преобразования ? Один носился с языком и томасом, этот закапывает деньги в дороги и носится с государством в кармане, а по факту что тот, что этот 2 пустозвона. Вы ж декларировали независимости, не вопрос, но почему например я должен за нее расплачиваться, тем более "независимость" это утопия в современном мире. Почему расплачиваемся мы, а жрете вы.
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