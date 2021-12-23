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АвтоКрАЗ відновив постачання вантажівок для української...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 січ, 2022 17:39
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AUTO-Consulting.
Дивися повний текст АвтоКрАЗ відновив постачання вантажівок для української армії
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