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Які зарплати отримав топменеджмент
держбанків у грудні 2021

Які зарплати отримав топменеджмент держбанків у грудні 2021
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 18:07

Які зарплати отримав топменеджмент держбанків у грудні 2021

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України опублікував суми заробітних плат у державних банках у грудні 2021 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 18:07

Как ни гос. структура так у топ менеджмента прям медом намазано, и везде супер прибыли, подождем прихода послидовников которые будут кричать все пропало убыточны, надо рефинанс и цены на услуги в пять раз. Одно непонятно почему в гос. банке нет ограничений на зарплату топ менеджменту?
tigr-uu
 
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