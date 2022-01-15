Національний банк України опублікував суми заробітних плат у державних банках у грудні 2021 року.
Дивися повний текст Які зарплати отримав топменеджмент держбанків у грудні 2021.
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Додано: Чет 20 січ, 2022 18:07
Які зарплати отримав топменеджмент держбанків у грудні 2021
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Дивися повний текст Які зарплати отримав топменеджмент держбанків у грудні 2021.
Додано: Чет 20 січ, 2022 18:07
Как ни гос. структура так у топ менеджмента прям медом намазано, и везде супер прибыли, подождем прихода послидовников которые будут кричать все пропало убыточны, надо рефинанс и цены на услуги в пять раз. Одно непонятно почему в гос. банке нет ограничений на зарплату топ менеджменту?
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