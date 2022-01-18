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Мінімальні норми житлоплощі
в Україні: скільки метрів...

Мінімальні норми житлоплощі в Україні: скільки метрів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 21:47

Мінімальні норми житлоплощі в Україні: скільки метрів...

Пропонуємо до обговорення:
Для комфортного та безпроблемного життя одному українцю необхідно не менше 13,56 кв. м загальної площі, у тому числі житлової – 9 кв. м.

Дивися повний текст Мінімальні норми житлоплощі в Україні: скільки метрів потрібно на сім'ю.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 21:47

только почему-то больше 60 кв. метров у нас уже роскошь, за которую надо платить налог
tashhhh
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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