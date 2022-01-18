Для комфортного та безпроблемного життя одному українцю необхідно не менше 13,56 кв. м загальної площі, у тому числі житлової – 9 кв. м.
Дивися повний текст Мінімальні норми житлоплощі в Україні: скільки метрів потрібно на сім'ю.
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Додано: Чет 20 січ, 2022 21:47
Мінімальні норми житлоплощі в Україні: скільки метрів...
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Дивися повний текст Мінімальні норми житлоплощі в Україні: скільки метрів потрібно на сім'ю.
Додано: Чет 20 січ, 2022 21:47
только почему-то больше 60 кв. метров у нас уже роскошь, за которую надо платить налог
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