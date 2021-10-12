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Молдова залишилася з газом:
встигла заплатити «Газпрому»...

Молдова залишилася з газом: встигла заплатити «Газпрому»...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 10:18

Молдова залишилася з газом: встигла заплатити «Газпрому»...

Пропонуємо до обговорення:
"Молдовагаз" 20 січня заплатив російському "Газпрому" аванс за постачання газу в січні. Про це повідомила прес-служба компанії.

Дивися повний текст Молдова залишилася з газом: встигла заплатити «Газпрому» останній транш у $34 млн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 10:18

метод Чубайса (с)

странно что к нам такого не применяют, где-то тут подвох
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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