"Молдовагаз" 20 січня заплатив російському "Газпрому" аванс за постачання газу в січні. Про це повідомила прес-служба компанії.
Дивися повний текст Молдова залишилася з газом: встигла заплатити «Газпрому» останній транш у $34 млн.
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 10:18
Молдова залишилася з газом: встигла заплатити «Газпрому»...
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Дивися повний текст Молдова залишилася з газом: встигла заплатити «Газпрому» останній транш у $34 млн.
Додано: П'ят 21 січ, 2022 10:18
метод Чубайса (с)
странно что к нам такого не применяют, где-то тут подвох
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