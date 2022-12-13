Мінекономіки оприлюднило перелік моделей автомобілів, що підпадають під транспортний податок (так званий податок на розкіш) у 2023 році.
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Податок на розкіш: за які авто доведеться заплатити у 2023 році
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Додано: Чет 02 лют, 2023 08:33
Податок на розкіш: за які авто доведеться заплатити у...
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Податок на розкіш: за які авто доведеться заплатити у 2023 році
Додано: Чет 02 лют, 2023 08:34
Автомобіль вартістю 56000$ (менше річного доходу сім'ї айтішніків) - ууууу яка розкіш. Напевно автори закону ніколи не сиділив "розкішних" Prado або Grand Cherokee
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