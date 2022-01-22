В Україні незабаром з'являться банкомати monobank. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.
Дивися повний текст У monobank з'являться банкомати: який вигляд матимуть (фото).
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 13:03
У monobank з'являться банкомати: який вигляд матимуть (фото)
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Дивися повний текст У monobank з'являться банкомати: який вигляд матимуть (фото).
Додано: Нед 23 січ, 2022 00:45
Re: У monobank з'являться банкомати: який вигляд матимуть (ф
какой смыслв этом для меня как клиента? если все равно есть % за снятие , сколько там 0,5 % ? не зависимо от банкомата
Додано: Нед 23 січ, 2022 08:46
Re: У monobank з'являться банкомати: який вигляд матимуть (ф
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Додано: Нед 23 січ, 2022 08:52
Re: У monobank з'являться банкомати: який вигляд матимуть (ф
А смысл? Айбоксов и отделений а-банка мало? Не знают куда деньги девать.
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