Про це йдеться у повідомленні Національного банку.
Дивися повний текст У НБУ повідомили про підвищення тарифів на комунальні послуги.
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:34
У НБУ повідомили про підвищення тарифів на комунальні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ повідомили про підвищення тарифів на комунальні послуги.
Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:36
Re: У НБУ повідомили про підвищення тарифів на комунальні...
Смішно.
Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:48
Цікаво, хто ж конкретно отримає надприбуток по газу - коли дістав з надр по 4 гривні, і тут же продав по ціні від 46 до 60 грн за куб? Чи підніме він зарплати своїм робітникам-газовикам бодай хоча б втричі? Хрін там...
Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:51
Нет ли тут какого-то подвоха? -- план, "Шатун" например...
Что такое "спрос на вакансии"? -- почему Новойє Врємя не публикует информацию о числе воспользовавшихся этим спросом на вакансии?..
Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:55
Також варто переглянути ціни на цигарки. Дуже вже відстали від Європи. Економічно обгрунтована ціна зараз - 130-150 грн за пачку. Дивно, що ця тема не обговорюється. Влада чомусь не боїться, що люди перейдуть на дровяне опалення через дорогий газ, а більше боїться, що перейдуть з дорогих цигарок на тютюн-самосад. От що цікаво.
Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:56
_hunter Заговор однако. Страшно жить Ну ничего построим космодром и улетим на Марс А перед вылетом можно будет отдохнуть в новом городе построенным на рекреационной зоне на берегу Черного моря.
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