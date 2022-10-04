RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Не платят зарплату:
что делать и как вернуть...

Finance.ua: Не платят зарплату: что делать и как вернуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 11:26

Finance.ua: Не платят зарплату: что делать и как вернуть...

Пропонуємо до обговорення:
Полезная инструкция
У работодателя финансовые трудности и денег на зарплату сотрудникам нет. Попросили немножко подождать... Такие истории сегодня не единичны. Особенно когда в условиях коронакризиса часть предприятий периодически простаивает.

Но как быть сотруднику в ситуации, когда работа выполнена, а зарплату не платят? Finance.UA разбирался с тем, где искать правды и как получить заработанные деньги.

Дивися повний текст Не платят зарплату: что делать и как вернуть заработанное
D2
 
Повідомлень: 277
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 11:26

Город Днепропетровск ч/п "ависбуд" работал на реконструкции фильтров, здание 1961г. На требования показать ведомость о з/п получил отказ , заявление на увольнение не писал.Объект находятся на "КФНС". Не выплатили расчётные .Если можете помогите. Деньги выплачивались Государства Украина.
matvienkovitalij685
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 15:03

гКаменское Днепропетровская обл.На предприятии ГП,,Смолы''задержка по зарплате 8 месяцев.Руководство отмахивается,обращения в соответсьвующие инстанции результатов не дали.Подскажите,как быть?
annamilka093
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:51

Добрый день! Вопрос по зп в военное время.
Я рабатаю в районной ЦРБ. В начале боевых действий мост, через который я ездила на работу, взорвали. То есть возможности добраться больше нет. Это известно руководству.
Аванс пришёл 15 марта другим сотрудникам заплатили, а тем, кто не может доехать не заплатили ни копейки. Это правомерно?
irrazonna
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 10:48

Здравствуйте, я из Запорожья. Отработала год в магазине Апельмон.
13 числа уволили без каких либо причин при том что я беженец и живу на съемной квартире.
Вчера всем платили зарплату, а мне сказали прийти за зарплатой 15 июня, так как меня в списках нету. Позвонила на офисе, мне там ничего хорошего не сказали.
На сколько я знаю, они должны были выплатить з/п сразу после увольнения. Но и этого не было. Куда обратиться по этому поводу. На горячую линию не могу позвонить, не звонится.
davidenkomargarita7
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 22:20

Re: Finance.ua: Не платят зарплату: что делать и как вернуть

ДУмаю краще знайти роботу в інтернеті
Nanax
 
Повідомлень: 2
З нами з: 13.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 21:13

Здравствуйте.
Контактный номер телефона, указанный здесь 8-800-287-12-30 не действителен, да и ни одного ответа под вопросами не видно.
Не понятно для кого эта статья.
elennik_10
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 31.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 17:19

Токмакская Инкубаторная станция ФОП Лыюров. Началась война 24 февраля, меня с напарником уволили, поставили перед фактом. При увольнении расчет по зарплате не дали, прошло уже пол года, денег не дают, кормят завтраками. Должны были выплатить отпускные за 2021 год и зарплату за январь-февраль, около 12000 грн всего.
arrrrox
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 07.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 21:07

Добрий день!працювала півроку неоформлена?Ніхто неоформляв магазін Оптовичок там оформлені 3 чоловіка.доробила зміну у вечері повідомили що я більше непрацюю сократили?як забрати заробітну плату.
standoffsportik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 06:49

Добрый день.
Работала в ЕКО-маркете, месяц назад уволилась, мне выплатили только официальную часть ЗП( минимальная ставка 2700.00), а остальное приходит на магазин по ведомости(чёрная зарплата)спустя 3 недели( так было всегда). Но спустя 3 недели меня в списках на получение зп нету. Сумма не маленькая.
Подскажите как мне добиться выплаты всей зп и куда обратиться.
И поступают ли так в военное время.
hilkovets1989
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.08.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як працює Дія.Підпис і для чого він потрібний
D2 » Суб 12 сер, 2023 16:41
0 349
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 сер, 2023 16:41
D2
Finance.ua: Військові облігації в Дії: скільки можна... 1, 2
D2 » Вів 04 жов, 2022 20:11
10 4130
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 сер, 2023 19:10
lara_08
Finance.ua: Де і як купити ОВДП у 2023 році
D2 » Сер 08 бер, 2023 13:36
9 2314
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 сер, 2023 12:09
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron