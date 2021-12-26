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Які документи повинен зберігати
на місці розрахунків...

Які документи повинен зберігати на місці розрахунків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 10:31

Які документи повинен зберігати на місці розрахунків...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнес, який використовує реєстратори розрахункових операцій, має кілька важливих зобов'язань.

Дивися повний текст Які документи повинен зберігати на місці розрахунків підприємець, який застосовує РРО.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 10:46

Зеленский это наглая рожа ,как ещё земля носит этого выродка,наобешал нам с три короба...
kostyacat13
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:09

Re: Які документи повинен зберігати на місці розрахунків...

kostyacat13 написав:Зеленский это наглая рожа ,как ещё земля носит этого выродка,наобешал нам с три короба...
У кого из бывших ненаглая рожа?
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:36

  kostyacat13 написав:Зеленский это наглая рожа ,как ещё земля носит этого выродка,наобешал нам с три короба...


повелись?
cohan
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