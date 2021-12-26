Бізнес, який використовує реєстратори розрахункових операцій, має кілька важливих зобов'язань.
Дивися повний текст Які документи повинен зберігати на місці розрахунків підприємець, який застосовує РРО.
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Додано: Нед 23 січ, 2022 10:31
Які документи повинен зберігати на місці розрахунків...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які документи повинен зберігати на місці розрахунків підприємець, який застосовує РРО.
Додано: Нед 23 січ, 2022 10:46
Зеленский это наглая рожа ,как ещё земля носит этого выродка,наобешал нам с три короба...
Додано: Нед 23 січ, 2022 16:09
Re: Які документи повинен зберігати на місці розрахунків...
У кого из бывших ненаглая рожа?
Додано: Нед 23 січ, 2022 16:36
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