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Як стягнути аліменти з батьків, які живуть за кордоном
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 січ, 2022 15:49
Пропонуємо до обговорення:
Про це Finance.ua дізнався в Мін’юсту подробиці.
Дивися повний текст Як стягнути аліменти з батьків, які живуть за кордоном
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Додано: Нед 23 січ, 2022 15:49
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