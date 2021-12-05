Уже цього тижня поліцейські автомобілі «фантоми» розпочнуть стежити за порядком на дорогах України.
Дивися повний текст Цього тижня на дороги випустять поліцейські «фантоми».
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Додано: Пон 24 січ, 2022 15:34
Цього тижня на дороги випустять поліцейські «фантоми»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цього тижня на дороги випустять поліцейські «фантоми».
Додано: Пон 24 січ, 2022 16:36
Если на "фантоме" будет стоять "Трукам", то любое, даже малейшее присутствие на фото какой-то минимальной части или фрагмента ДРУГОГО!!! автомобиля -автоматически делает эту "картинку" никчемным доказательством, а самих "фантомасов" дармоедами..
Это вам подтвердит любой автоадвокат. А "Гарпуны" очень дорогие, чтобы их эти "новаторы" разбивали вместе со своими авто.
Додано: Пон 24 січ, 2022 16:44
Краже б на кожен світлофор встановили камери фіксації порушень (швидкість, червоне світло, поворот)
Додано: Пон 24 січ, 2022 17:34
Хорошая тема. Из многолетнего опыта жизни в европе, могу сказать, что работает очень даже неплохо когда едешь и потенциально, любая встречная или едущая сзади машина, может оказаться полицейской, фиксирующей нарушение. Это если смотреть с т.з. глобального подхода безопасности движения. Но как водитель, который попадал "под раздачу" таких фантомов, могу сказать, что эмоции самые, что ни на есть неприятные ))).
Додано: Пон 24 січ, 2022 18:14
Звучить добре, якби самі поліцейські не порушували швидкість (не говорю коли вони з мигалками)
Додано: Пон 24 січ, 2022 19:08
С какой, интересно, балды, если расхождение луча Трукама 2,5 миллирадиан или 25 см на 100 метров расстояния от прибора до измеряемого?
Додано: Пон 24 січ, 2022 19:10
Боятись треба Шкоду Кодіак.
Додано: Вів 25 січ, 2022 09:56
В першу чергу, боятись треба їхати на червоне світло та перевищувати швидкість в межах міста на 50-100 км
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