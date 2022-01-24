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Ціни на газ можуть оновити
рекорди, дефіцит буде до 2025...

Ціни на газ можуть оновити рекорди, дефіцит буде до 2025...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 08:30

Ціни на газ можуть оновити рекорди, дефіцит буде до 2025...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестбанк Goldman Sachs прогнозує, що нестача газу на європейському триватиме до 2025 року, водночас через агресію РФ ціни ймовірно оновлять рекорди.

Дивися повний текст Ціни на газ можуть оновити рекорди, дефіцит буде до 2025 року – Goldman Sachs.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 08:30

СП2 начнет работу во втором квартале 2022 года? На миротворец чертей :)
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 12:58

Скорее бы уже запустили , а то матрасники уже не знают что ещё придумать.
yegres
 
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