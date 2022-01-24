Інвестбанк Goldman Sachs прогнозує, що нестача газу на європейському триватиме до 2025 року, водночас через агресію РФ ціни ймовірно оновлять рекорди.
Дивися повний текст Ціни на газ можуть оновити рекорди, дефіцит буде до 2025 року – Goldman Sachs.
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Додано: Вів 25 січ, 2022 08:30
Ціни на газ можуть оновити рекорди, дефіцит буде до 2025...
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Дивися повний текст Ціни на газ можуть оновити рекорди, дефіцит буде до 2025 року – Goldman Sachs.
Додано: Вів 25 січ, 2022 08:30
СП2 начнет работу во втором квартале 2022 года? На миротворец чертей :)
Додано: Вів 25 січ, 2022 12:58
Скорее бы уже запустили , а то матрасники уже не знают что ещё придумать.
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