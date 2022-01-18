Bitcoin продовжує стрімко дешевшати.
Дивися повний текст Вартість Bitcoin впала до $33 тисяч.
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Додано: Вів 25 січ, 2022 11:05
Вартість Bitcoin впала до $33 тисяч
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість Bitcoin впала до $33 тисяч.
Додано: Вів 25 січ, 2022 11:05
А ещё через полдня стало $37k. Поэтому статьи нужно писать очень быстро, пока есть о чём.
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