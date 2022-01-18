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Вартість Bitcoin
впала до $33 тисяч

Вартість Bitcoin впала до $33 тисяч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 11:05

Вартість Bitcoin впала до $33 тисяч

Пропонуємо до обговорення:
Bitcoin продовжує стрімко дешевшати.

Дивися повний текст Вартість Bitcoin впала до $33 тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 11:05

А ещё через полдня стало $37k. Поэтому статьи нужно писать очень быстро, пока есть о чём.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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