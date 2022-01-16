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ПриватБанк запустив для бізнесу
податковий сервіс «Бюджет»

ПриватБанк запустив для бізнесу податковий сервіс «Бюджет»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 11:35

ПриватБанк запустив для бізнесу податковий сервіс «Бюджет»

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався подробиці в пресслужби банку.

Дивися повний текст ПриватБанк запустив для бізнесу податковий сервіс «Бюджет».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 11:35

Понадеешься на них, потом поимеешь штраф.
Все нужно проверять и оплачивать самому
p_a_l
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