Finance.ua дізнався подробиці в пресслужби банку.
Дивися повний текст ПриватБанк запустив для бізнесу податковий сервіс «Бюджет».
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Додано: Вів 25 січ, 2022 11:35
ПриватБанк запустив для бізнесу податковий сервіс «Бюджет»
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Дивися повний текст ПриватБанк запустив для бізнесу податковий сервіс «Бюджет».
Додано: Вів 25 січ, 2022 11:35
Понадеешься на них, потом поимеешь штраф.
Все нужно проверять и оплачивать самому
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