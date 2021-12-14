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Декларування місця проживання у «Дія»: охочих запрошують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 січ, 2022 12:58
Пропонуємо до обговорення:
Усіх бажаючих збирають протестувати нову послугу у додатку "Дія". Доступним стане декларування місця проживання.
Дивися повний текст Декларування місця проживання у «Дія»: охочих запрошують протестувати послугу
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Додано: Вів 25 січ, 2022 12:58
И где же ссылка?
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