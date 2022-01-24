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1 лютого в Україні запрацюють
нові правила продажу...

1 лютого в Україні запрацюють нові правила продажу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 10:12

1 лютого в Україні запрацюють нові правила продажу...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 лютого набувають чинності норми закону про обмеження обігу пластикових пакетів (1489-IX), які передбачають продаж великих пакетів за встановленими мінімальними цінами.

Дивися повний текст 1 лютого в Україні запрацюють нові правила продажу пакетів у магазинах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 10:13

... на пакети обов'язково ввести акцизні марки – як на алкоголь (чого дрібнитись), ... а ще можна зробити платний вхід до супермаркету!
rudnicki_artur
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 12:11

Перед началом борьбы "за экологию" заявили,что стоимость бесплатных пакетов в маркетах включена в с стоимость продуктов.Пакеты стали платными продукты не подешевели ни на 0.1 копейки.Всё это направлено на обогащение магазинов и производителей пакетов за счёт покупателей.Ни кто из власти не хочет в это вникать,ни кому это не нужно.
Lunar
 
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