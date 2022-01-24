RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У транспорті Києва з'явиться
новий спосіб оплати

У транспорті Києва з'явиться новий спосіб оплати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 11:53

У транспорті Києва з'явиться новий спосіб оплати

Пропонуємо до обговорення:
У Києві в лютому почнуть тестувати оплату проїзду у наземному громадському транспорті банківськими картками.

Дивися повний текст У транспорті Києва з'явиться новий спосіб оплати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97229
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 11:53

прилетів в аеропорт Жуляни з іншої країни, пішов на трелейбусну зупинку, на зупинці ніхто ніяких квитків не продає, сів у тролейбус, думаю квиток або у контролера або у водія, ні немає, потрібна якась спеціальна карта, банківською картою теж неможливо заплатить. Ось такий сервіс.
ggl_inter
Аватар користувача
 
Повідомлень: 64
З нами з: 07.06.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 12:14

ggl_inter прилетел, с другой страны, на троллейбус, шутка норм)
alik
 
Повідомлень: 22
З нами з: 18.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alter, Sungsam, vt313 і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: чи буде новий обвал гривні
R2 » Вів 25 січ, 2022 12:47
6 434
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 січ, 2022 10:11
ssnet
Складність майнінгу біткойна встановила новий рекорд
R2 » Пон 24 січ, 2022 22:32
1 122
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 січ, 2022 22:33
vitaliygoodlife
Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть... 1, 2, 3
R2 » П'ят 07 січ, 2022 10:13
28 134726
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 січ, 2022 09:19
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.