У Києві в лютому почнуть тестувати оплату проїзду у наземному громадському транспорті банківськими картками.
Дивися повний текст У транспорті Києва з'явиться новий спосіб оплати.
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Додано: Сер 26 січ, 2022 11:53
У транспорті Києва з'явиться новий спосіб оплати
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Дивися повний текст У транспорті Києва з'явиться новий спосіб оплати.
Додано: Сер 26 січ, 2022 11:53
прилетів в аеропорт Жуляни з іншої країни, пішов на трелейбусну зупинку, на зупинці ніхто ніяких квитків не продає, сів у тролейбус, думаю квиток або у контролера або у водія, ні немає, потрібна якась спеціальна карта, банківською картою теж неможливо заплатить. Ось такий сервіс.
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