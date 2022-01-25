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Банкіри спрогнозували
курс гривні

Банкіри спрогнозували курс гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 08:08

Банкіри спрогнозували курс гривні

Пропонуємо до обговорення:
Девальваційний потенціал гривні на поточний момент вже вичерпано.

Дивися повний текст Банкіри спрогнозували курс гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 08:08

22-30 действительно очень узкий коридор
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 08:21

Раз появились такие успокаивающие статьи - ЗНАЧИТ курс пока будет в коридоре 29-30.
m12345oleg
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 08:58

  Investor_K написав:22-30 действительно очень узкий коридор

27-34 и то уже
Мизантрóп
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