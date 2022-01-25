Девальваційний потенціал гривні на поточний момент вже вичерпано.
Дивися повний текст Банкіри спрогнозували курс гривні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 січ, 2022 08:08
Банкіри спрогнозували курс гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банкіри спрогнозували курс гривні.
Додано: Чет 27 січ, 2022 08:21
Раз появились такие успокаивающие статьи - ЗНАЧИТ курс пока будет в коридоре 29-30.
Додано: Чет 27 січ, 2022 08:58
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin і 76 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|