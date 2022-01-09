«Фантомні» патрулі виписали майже тисячу штрафів за...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Radon написав:Кому цікаво можете подивитись на те як працюють ці "хвантоми": Особливо раджу глянути у верхній правий кут скріну, та також на оглядовому фото гляньте й оцініть ДЕ їдуть ці поліціянти. Не полініться клацнуть на фото.
а кто выпишет штраф патрульной машине за превышение скорости?...
А там есть что-то на штраф?? Ну кроме ваших фантазий и отсутствия знаний в вопросе, о котором говорите. Традиционно.