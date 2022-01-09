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«Фантомні» патрулі виписали
майже тисячу штрафів за...

«Фантомні» патрулі виписали майже тисячу штрафів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 22:43

  Hotab написав:Гвинтокрили будуть використовуватись. Просто їх поки що мало в строю. В ті , що в строю , вони медевакуацію виконують.


Це ті самі гвинтокрили що медевакуювали тіло найвеличнішого лідера на днюху його любімого єрмака чи вже інші ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 22:50

  zloy_ukr написав:Незаконні "фантоми" бажають зібрати незаконні штрафи. Як ще не додумались використовувати куплені гвинтокрили ?

За незаконні порушення ПДР :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 23:16

  akido написав:
  Hotab написав:Гвинтокрили будуть використовуватись. Просто їх поки що мало в строю. В ті , що в строю , вони медевакуацію виконують.


Це ті самі гвинтокрили що медевакуювали тіло найвеличнішого лідера на днюху його любімого єрмака чи вже інші ?

У президента є особистий під попою. Як був він і у Порошенка. Навіщо ваші фантазії?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 00:03

  Тракторист написав:
  Radon написав:Кому цікаво можете подивитись на те як працюють ці "хвантоми":
Зображення
Особливо раджу глянути у верхній правий кут скріну, та також на оглядовому фото гляньте й оцініть ДЕ їдуть ці поліціянти. Не полініться клацнуть на фото.

а кто выпишет штраф патрульной машине за превышение скорости?... :mrgreen:

А там есть что-то на штраф?? Ну кроме ваших фантазий и отсутствия знаний в вопросе, о котором говорите. Традиционно.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:55

  alter написав:
  Omega написав:Делать дороги безопасными - это ремонтировать дороги а не фиксировать нарушения.
Делать дороги безопасными -- это соблюдать правила, а не спешить на тот свет, как в большинстве резонансных ДТП.

ДЕЛАТЬ ДОРОГИ - это делать дороги.
А ЕЗДИТЬ ПО ДОРОГАМ - это ездить по дорогам.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 10:09

  Hotab написав:А там есть что-то на штраф?? Ну кроме ваших фантазий и отсутствия знаний в вопросе, о котором говорите. Традиционно.

Тогда какого ставить предельную скорость 50 и выявлять превышение 36?
p_a_l
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